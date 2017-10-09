《中国重要政经日程》--10月9日-11月22日

=============================今日重要政经日程==========================

10月9日（周一）

*--国务院新闻办上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行中外记者见面会，请九位来自基层的中国共产党年轻党员代表与中外记者见面。

*--中国社会扶贫网承办的“互联网+”精准社会扶贫论坛，于14:00--16:50在北京会议中心举行。

=============================近期重要政经日程==========================

10月11日（周三）

--中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议在北京召开。

10月18日（周三）

--中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。

10月31日（周二）

*--全球知名寿险及金融行业研究服务机构LIMRA&LOMA主办的中国寿险大会，将于北京召开，至11月1日，将围绕“全球视野下的金融变革与寿险创新”为主题。

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--至22日，2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在中国北京国家会议中心举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (整理 李文科; 审校 沈燕)