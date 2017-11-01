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《中国重要政经日程》--11月1日-11月21日
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2017年11月1日 / 凌晨12点42分 / 1 天前

《中国重要政经日程》--11月1日-11月21日

1 分钟阅读

=============================今日重要政经日程==========================

11月1日（周三）

--2017第六届金砖论坛中国年会在上海举行。

*--人社部就2017年第三季度人社工作进展情况举行发布会。

*--汤森路透首届国家金融风险、监管科技与合规高峰论坛。

=============================近期重要政经日程==========================

11月2日（周四）

*--商务部召开11月第1次例行新闻发布会。

11月5日（周日）

*--深圳市人民政府主办“第十一届深圳国际金融博览会”，主题为“金融稳健发展、服务实体经济”。

11月15日（周三）

--第八届财新峰会在北京举行。

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 张晓翀)

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