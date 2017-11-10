《中国重要政经日程》--11月10日-2018年11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

11月10日（周五）

--中国国家主席习近平赴越南岘港出席亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议，至11日。

*--国新办中午12时举行吹风会，财政部副部长朱光耀将介绍中美元首北京会晤经济成果相关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

11月12日（周日）

--习近平对越南、老挝进行国事访问，至14日。

--国务院总理李克强出席在菲律宾举行的第20次中国—东盟（10+1）领导人会议、第20次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第12届东亚峰会等活动，至16日。

11月15日（周三）

--第八届财新峰会在北京举行。

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。

=============================2018年重要政经日程==========================

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 马蓉/张喜良)