《中国重要政经日程》--11月14日-2018年11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

11月14日（周二）

--习近平对越南、老挝进行国事访问，至14日。

--国务院总理李克强出席在菲律宾举行的第20次中国—东盟（10+1）领导人会议、第20次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第12届东亚峰会等活动，至16日。

*--国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人刘爱华介绍2017年10月份国民经济运行情况，并答记者问

=============================近期重要政经日程==========================

11月15日（周三）

--第八届财新峰会在北京举行。

-- 10:00 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。

11月16日（周四）

--巴拿马共和国总统胡安·卡洛斯·巴雷拉·罗德里格斯将于16日至22日对中国进行国事访问。

11月17日（周五）

--国际金融论坛（IFF）第14届全球年会11月17日-19日在广州举行，主题为“世界大湾区建设：新动力、新增长、新格局”。

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。

=============================2018年重要政经日程==========================

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 宿泱韫；审校 曾祥进)