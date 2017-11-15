《中国重要政经日程》--11月15日-2018年11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

11月15日（周三）

--国务院总理李克强出席在菲律宾举行的第20次中国—东盟（10+1）领导人会议、第20次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第12届东亚峰会等活动，至16日。

*--国家发改委就宏观经济运行情况举行新闻发布会。

--国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。

--第八届财新峰会在北京举行。

=============================近期重要政经日程==========================

11月16日（周四）

--巴拿马共和国总统胡安·卡洛斯·巴雷拉·罗德里格斯将于16日至22日对中国进行国事访问。

--国家卫生计生委就江西省计划生育服务管理改革进展情况举行媒体沟通会。

11月17日（周五）

--国际金融论坛（IFF）第14届全球年会11月17日-19日在广州举行，主题为“世界大湾区建设：新动力、新增长、新格局”。

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。

11月30日（周四）

*--中国财经峰会冬季论坛在北京召开。

=============================2018年重要政经日程==========================

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)