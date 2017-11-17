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《中国重要政经日程》--11月17日-2018年11月5日
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2017年11月17日 / 凌晨12点45分 / 1 天前

《中国重要政经日程》--11月17日-2018年11月5日

1 分钟阅读

=============================今日重要政经日程==========================

11月17日（周五）

--国际金融论坛（IFF）第14届全球年会11月17日-19日在广州举行，主题为“世界大湾区建设：新动力、新增长、新格局”。

--巴拿马共和国总统胡安·卡洛斯·巴雷拉·罗德里格斯16日至22日对中国进行国事访问。

--第八届财新峰会在北京举行，至17日。

*--14:30 中国国际经济交流中心举行“经济每月谈”，本期主题为：发展新经济 培育新动能。

*--德国在华企业“商业信心调查2017”发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。

11月22日（周三）

--第十届新浪金麒麟论坛在北京举办，主题为“思想改变中国”。

11月30日（周四）

--中国财经峰会冬季论坛在北京召开。

--亚布力中国企业家论坛2017年天津论坛11月30日-12月2日举行，主题为：创新、开放与共享——“京津冀”大协同与企业家。

=============================2018年重要政经日程==========================

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 李文科)

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