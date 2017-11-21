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《中国重要政经日程》--11月21日-2018年11月5日
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2017年11月21日 / 凌晨12点41分 / 1 天前

《中国重要政经日程》--11月21日-2018年11月5日

1 分钟阅读

=============================今日重要政经日程==========================

11月21日（周二）

--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。

*--2017第九届卓越竞争力金融峰会在北京举行。

=============================近期重要政经日程==========================

11月22日（周三）

--第十届新浪金麒麟论坛在北京举办，主题为“思想改变中国”。

11月26日（周日）

*--国务院总理李克强26日至12月2日出席在匈牙利布达佩斯举行的第六次中国—中东欧国家领导人会晤并对匈牙利进行正式访问、出席在俄罗斯索契举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十六次会议。

11月30日（周四）

--中国财经峰会冬季论坛在北京召开。

--亚布力中国企业家论坛2017年天津论坛11月30日-12月2日举行，主题为：创新、开放与共享——“京津冀”大协同与企业家。

=============================2018年重要政经日程==========================

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 李文科)

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