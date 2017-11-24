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《中国重要政经日程》--11月24日-2018年11月5日
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2017年11月24日 / 凌晨12点52分 / 2 天前

《中国重要政经日程》--11月24日-2018年11月5日

1 分钟阅读

=============================近期重要政经日程==========================

11月26日（周日）

--国务院总理李克强26日至29日赴匈牙利出席第六次中国－中东欧国家领导人会晤并对匈牙利进行正式访问。

11月30日（周四）

--中国财经峰会冬季论坛在北京召开。

--亚布力中国企业家论坛2017年天津论坛11月30日-12月2日举行，主题为：创新、开放与共享——“京津冀”大协同与企业家。

--国务院总理李克强11月30日至12月1日出席在索契举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十六次会议。

--9:00 国家卫生计生委就河南省医改工作进展情况举行媒体沟通会。

12月2日（周六）

--中国经济体制改革研究会主办的第十五届中国改革论坛在北京举行，本次论坛的主题为“学习贯彻党的十九大会议精神，研究推进重点领域改革取得突破”。

=============================2018年重要政经日程==========================

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 宿泱韫)

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