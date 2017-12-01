《中国重要政经日程》--12月1日-2018年11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

12月1日（周五）

--11月30日至12月3日，中国共产党与世界政党高层对话会将在北京举行。

--11月30日-12月2日，亚布力中国企业家论坛2017年天津论坛举行，主题为：创新、开放与共享——“京津冀”大协同与企业家。

--11月30日至12月1日，国务院总理李克强出席在索契举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十六次会议。

--第五次中法高级别经济财金对话30日至12月1日在北京举行，国务院副总理马凯与法国经济和财政部长勒梅尔将共同主持对话。双方将围绕“为紧密持久的中法经济财金战略伙伴关系注入新动力”主题展开讨论。

=============================近期重要政经日程==========================

12月2日（周六）

--中国经济体制改革研究会主办的第十五届中国改革论坛在北京举行，论坛主题为“学习贯彻党的十九大会议精神，研究推进重点领域改革取得突破”。

12月3日（周日）

--加拿大总理贾斯廷·特鲁多3日至7日对中国进行正式访问并举行第二次中加总理年度对话。

12月4日（周一）

*--国务院副总理马凯4日至13日赴乌克兰主持召开中乌政府间合作委员会第三次会议，并对希腊、意大利进行正式访问。

12月9日（周六）

--2017中国新金融高峰论坛在北京举行，主题为“回归本源，优化结构，强化监管，市场导向”。

=============================2018年重要政经日程==========================

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 李文科)