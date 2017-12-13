《中国重要政经日程》--12月13日-2018年11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

12月13日（周三）

--9:00 国家卫计委在贵州省贵阳市召开贵州省计划生育服务管理改革成果沟通会，介绍贵州相关工作情况和经验。

--韩国总统文在寅对中国进行国事访问，至16日。

--10:00 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。

*--14:30 中国国际经济交流中心举行“美国税改对中国及全球经济的影响与对策 ”研讨会。

=============================近期重要政经日程==========================

12月14日（周四）

*--10:00 商务部召开12月第2次例行新闻发布会。

12月15日（周五）

--澜沧江-湄公河合作第三次外长会在中国云南省大理市举行。

*--第九次中英经济财金对话15日至12月16日在北京举行，国务院副总理马凯与英国财政大臣哈蒙德将共同主持对话。

12月17日（周日）

--意大利外交与国际合作部部长安杰利诺·阿尔法诺17日至19日对中国进行正式访问。其间，中国外长王毅将与阿尔法诺外长共同出席中意政府委员会第八次联席会议。

12月19日（周二）

--中国国际经济交流中心主办的第102期 “经济每月谈”，主题为：2017年中国可持续发展指标体系-省份与城市可持续发展排名发布会。

12月21日（周四）

--2018中关村互联网金融论坛在北京举行。

=============================2018年重要政经日程==========================

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 沈燕)