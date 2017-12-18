《中国重要政经日程》--12月18日-2018年11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

12月18日（周一）

*--中国国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题。

=============================近期重要政经日程==========================

12月16日（周六）

--9:00 第十三届“北京-东京论坛”开幕式及全体会议，主题为：中日共建更加开放的世界经济秩序与维护亚洲和平。

12月17日（周日）

--意大利外交与国际合作部部长安杰利诺·阿尔法诺17日至19日对中国进行正式访问。其间，中国外长王毅将与阿尔法诺外长共同出席中意政府委员会第八次联席会议。

12月19日（周二）

--中国国际经济交流中心主办的第102期 “经济每月谈”，主题为：2017年中国可持续发展指标体系-省份与城市可持续发展排名发布会。

12月21日（周四）

--2018中关村互联网金融论坛在北京举行。

=============================2018年重要政经日程==========================

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

参看中国公布经济指标日程预告，请点选

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)