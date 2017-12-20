《中国重要政经日程》--12月20日-2018年11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

12月20日（周三）

--中国社会科学院于上午10时召开“2018年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会 ”，系统分析中国2017年的经济形势并预测2018年经济运行情况。

=============================近期重要政经日程==========================

12月21日（周四）

--2018中关村互联网金融论坛在北京举行。

*--商务部于上午10时召开例行发布会，对外发布近期商务领域重点工作情况。

12月22日（周五）

--中国国家卫生计生委上午9：00在广东省广州市召开广东医改工作成果媒体沟通会，介绍广东医改工作情况和经验。

=============================2018年重要政经日程==========================

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 马蓉；审校 李文科)