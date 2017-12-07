《中国重要政经日程》--12月7日-2018年11月5日

=============================今日重要政经日程==========================
12月7日（周四）
*--商务部召开例行发布会，新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况。
=============================近期重要政经日程==========================
12月8日（周五）
--国家卫生计生委定于上午10:00在西直门办公区1层新闻发布厅召开例行发布会，介绍全民健康信息化改善医疗服务成效有关情况。
--2017三亚财经国际论坛将于三亚举行,至10日。
12月9日（周六）
--2017中国新金融高峰论坛在北京举行，主题为“回归本源，优化结构，强化监管，市场导向”。
--“2017中国企业领袖年会”在北京举行，大会主题为：相信未来，激活企业家精神。
--第四届中国产业改革发展论坛”于在北京举行。
12月21日（周四）
--2018中关村互联网金融论坛将在北京举行。
=============================2018年重要政经日程==========================
11月5日（周一）
--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)