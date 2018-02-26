《中国重要政经日程》--2月26日-11月5日

=============================今日重要政经日程===========================

2月26日（周一）

*--中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议26日至28日召开。

=============================近期重要政经日程===========================

2月27日（周二）

--亚布力中国企业家论坛第十八届年会2月27日-3月1日在黑龙江亚布力举行，主题为“改革开放四十周年 新时代的企业家精神”。

*--10:00 国家卫生计生委就代表委员立足岗位谈健康中国建设举行发布会。

3月3日（周六）

--全国政协十三届一次会议在北京召开。

3月5日（周一）

--第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。

4月8日（周日） --博鳌论坛在海南举行年会。中国国家领导人将出席论坛年会并讲话，至11日。

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 沈燕)