《中国重要政经日程》--2月27日-11月5日

=============================今日重要政经日程===========================

2月27日（周二）

*--中共中央政治局委员、中央财办主任刘鹤赴美访问，至3月3日。

*--10:00 国务院举行例行吹风会，请国家邮政局局长马军胜和国务院法制办有关负责人介绍《快递暂行条例》和快递业发展相关情况，并答记者问。

--中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议召开，至28日。

--亚布力中国企业家论坛第十八届年会在黑龙江亚布力举行，至3月1日。主题为“改革开放四十周年 新时代的企业家精神”。

--10:00 国家卫生计生委就代表委员立足岗位谈健康中国建设举行发布会。

=============================近期重要政经日程===========================

2月28日（周三）

*--10:00 国台办举行例行新闻发布会。

*--10:00 国新办举行发布会，请最高人民法院副院长陶凯元介绍《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》有关情况，并答记者问。

3月3日（周六）

--全国政协十三届一次会议在北京召开。

3月5日（周一）

--第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。

4月8日（周日） --博鳌论坛在海南举行年会。中国国家领导人将出席论坛年会并讲话，至11日。

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋 审校 杨淑祯)