《中国重要政经日程》--2月8日-11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

2月8日（周四）

--10:00 商务部召开例行发布会。

*--10:00 国务院新闻办公室举行新闻发布会，司法部副部长熊选国介绍司法行政改革等方面情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程===========================

2月25日（周日）

*--中国经济50人论坛2018年年会在北京举行，主题为“从高速增长到高质量发展”。

3月3日（周六）

--全国政协十三届一次会议在北京召开。

3月5日（周一）

--第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。

4月8日（周日） --博鳌论坛在海南举行年会。中国国家领导人将出席论坛年会并讲话，至11日。

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 沈燕)