《中国重要政经日程》--3月1日-11月5日

=============================今日重要政经日程===========================

3月1日（周四）

—中共中央政治局委员、中央财办主任刘鹤赴美访问，至3月3日。

*—10:00 国新办举行发布会，请国家工商行政管理总局局长张茅介绍深化商事制度改革有关情况，并答记者问。

*—中国与东盟国家在越南芽庄举行落实《南海各方行为宣言》（DOC）第23次联合工作组会，至2日。

*—14:00 中国保监会举行发布会，介绍资产负债管理监管规则有关情况。

—亚布力中国企业家论坛第十八届年会在黑龙江亚布力举行，至3月1日。主题为”改革开放四十周年 新时代的企业家精神”。

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3月2日（周五）

*—14:30 中国气象局召开3月新闻发布会，发布2月全国天气气候特征、”两会”期间天气及气象服务保障准备情况、春耕春播气象服务情况及未来十天天气展望等内容。

3月3日（周六）

—全国政协十三届一次会议在北京召开。

3月5日（周一）

—第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。

4月8日（周日） —博鳌论坛在海南举行年会，至11日。中国国家领导人将出席论坛年会并讲话。

11月5日（周一）

—首届中国国际进口博览会在中国国家会展中心（上海）举办，至10日。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋 审校 杨淑祯)