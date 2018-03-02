《中国重要政经日程》--3月2日-11月5日

=============================今日重要政经日程===========================

3月2日（周五）

—中共中央政治局委员、中央财办主任刘鹤赴美访问，至3月3日。

*—15:30 中国银监会举行发布会，主题是”银监会化解金融风险，引领银行业服务经济高质量发展”。

*—16:30 全国政协十三届一次会议新闻发布会在人民大会堂一层新闻发布厅举行。大会新闻发言人王国庆向中外媒体介绍本次大会有关情况，并答记者问。

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3月3日（周六）

—全国政协十三届一次会议在北京召开。

3月5日（周一）

—第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。

4月8日（周日） —博鳌论坛在海南举行年会，至11日。中国国家领导人将出席论坛年会并讲话。

11月5日（周一）

—首届中国国际进口博览会在中国国家会展中心（上海）举办，至10日。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋 审校 张喜良)