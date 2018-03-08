《中国重要政经日程》--3月8日-11月5日

=============================今日重要政经日程===========================

3月8日（周四）

—9:00 全国人大代表团全体会议审查计划报告和预算报告，推选监票人。

—全国政协十三届一次会议第二次全体会议，听取关于中国人民政治协商会议章程修正案（草案）的说明。

—10:00 十三届全国人大一次会议记者会，邀请外交部部长王毅就”中国的外交政策和对外关系”回答中外记者提问。

—15:00 政协十三届一次会议第二场记者会，主题是”政协委员谈推动经济高质量发展”，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民、中国进出口银行董事长胡晓炼等出席。

—15:00 全国人民代表大会第二次全体会议，听取最高人民法院院长周强关于最高人民法院工作的报告，听取最高人民检察院检察长曹建明关于最高人民检察院工作的报告。

=============================近期重要政经日程===========================

3月9日（周五）

—15:00 全国人民代表大会第二次全体会议，听取最高人民法院院长周强关于最高人民法院工作的报告，听取最高人民检察院检察长曹建明关于最高人民检察院工作的报告。

3月10日（周六）

—8:45 政协十三届一次会议第三场记者会，主题是”政协委员谈提高保障和改善民生水平”，恒大集团董事局主席许家印、京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东等出席。

—9:00 全国人大代表团全体会议审议最高人民法院工作报告和最高人民检察院工作报告。

—15:00 全国政协十三届一次会议第三次全体会议。

3月11日（周日）

—9:00 全国人大代表团全体会议审议宪法修正案草案建议表决稿，大会关于设立第十三届全国人大专门委员会的决定草案，关于第十三届全国人大专门委员会主任委员、副主任委员、委员人选的表决办法草案；酝酿第十三届全国人大法律委员会、财政经济委员会主任委员、副主任委员、委员的人选。

—15:00 全国人民代表大会第三次全体会议，投票表决中华人民共和国宪法修正案草案，听取全国人大常委会委员长张德江关于全国人民代表大会常务委员会工作的报告。

3月12日（周一）

—9:00 全国人大代表团全体会议审议全国人大常委会工作报告。

—15:00 全国政协主席团常务主席会议第一次会议，审议提交主席团第二次会议审议的选举办法草案、建议人选名单草案和各项决议草案

—16:00 全国政协主席团第二次会议，审议政协第十三届全国委员会第一次会议选举办法（草案），审议通过政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员建议人选名单等

3月13日（周二）

—9:00 全国人民代表大会第四次全体会议，听取全国人大常委会副委员长李建国关于中华人民共和国监察法草案的说明，听取国务委员王勇关于国务院机构改革方案的说明。

—15:00 全国人大代表团全体会议审议监察法草案。

3月14日（周三）

—9:00 全国政协主席团常务主席会议第二次会议

—10:00 全国政协主席团第三次会议，通过政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员候选人名单

—15:00 全国人大代表团全体会议审议国务院机构改革方案。

—15:00 全国政协十三届一次会议第四次全体会议，选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员。

3月15日（周四）

—9:30 全国政协十三届一次会议闭幕会，通过政协第十三届全国委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议等。

3月16日（周五）

—9:00 全国人大代表团全体会议审议监察法草案修改稿，关于批准国务院机构改革方案的决定草案，第十三届全国人大一次会议选举和决定任命的办法草案。

—15:00 全国人大代表团全体会议酝酿协商中华人民共和国主席、副主席的人选，中华人民共和国中央军事委员会主席的人选，全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长的人选。

3月17日（周六）

—9:00 全国人民代表大会第五次全体会议，表决关于批准国务院机构改革方案的决定草案，表决第十三届全国人大一次会议选举和决定任命的办法草案，选举中华人民共和国主席、副主席，选举中华人民共和国中央军事委员会主席，选举第十三届全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长。

—15:00 全国人大代表团全体会议酝酿国务院总理的人选，中华人民共和国中央军事委员会副主席、委员的人选；酝酿协商国家监察委员会主任、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长的人选，全国人大常委会委员的人选。

3月18日（周日）

—9:00 全国人民代表大会第六次全体会议，决定国务院总理的人选，决定中华人民共和国中央军事委员会副主席、委员的人选，选举国家监察委员会主任，选举最高人民法院院长，选举最高人民检察院检察长，选举第十三届全国人大常委会委员。

—15:00 全国人大代表团全体会议酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长的人选等。

3月19日（周一）

—9:00 全国人民代表大会第七次全体会议，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长的人选。

—15:00 全国人大代表团全体会议审议关于政府工作报告、年度计划、年度预算、全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告的六个决议草案和监察法草案建议表决稿。

3月20日（周二）

—9:00 全国人民代表大会第八次全体会议（闭幕会），表决关于政府工作报告的决议草案，表决中华人民共和国监察法草案，表决关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划的决议草案，表决关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算的决议草案等。

4月8日（周日）

—博鳌论坛在海南举行年会，至11日。中国国家领导人将出席论坛年会并讲话。

11月5日（周一）

—首届中国国际进口博览会在中国国家会展中心（上海）举办，至10日。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 李文科)