《中国重要政经日程》--6月13日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

6月13日（周二）

*--15:30 外交部和吉林省政府举行全球推介活动，主题是“开放的中国：精彩吉林 相约世界”。届时，外交部长王毅将发表讲话，吉林省委书记巴音朝鲁、省长刘国中将分别致辞和推介，外国驻华使节代表将应邀发言并与来宾互动交流。

=============================近期重要政经日程==========================

6月14日（周三）

*--10:00 国台办举行例行新闻发布会。

*--10:00 农业部举行新闻发布会，农业部于康震副部长等介绍《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》有关情况，并答记者问。

--金砖国家协调人第二次会议在中国山东省青岛市举行，重点讨论今年9月金砖国家领导人厦门会晤预期成果等问题；本次会议由金砖国家事务协调人李保东副外长主持，其他金砖国家协调人、副协调人及新开发银行代表将出席，至15日。

6月15日（周四）

--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。

--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

6月19日（周一）

--亚欧数字互联互通高级别论坛在青岛举办。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办，至20日。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)