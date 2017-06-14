《中国重要政经日程》--6月14日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

6月14日（周三）

*--10:00 国新办新闻发布会，国家统计局新闻发言人刘爱华介绍5月国民经济运行情况，并答记者问。

--10:00 国台办例行新闻发布会。

--10:00 农业部新闻发布会，农业部副部长于康震等介绍《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》有关情况。

--金砖国家协调人第二次会议在山东省青岛市举行，重点讨论今年9月金砖国家领导人厦门会晤预期成果等问题，至15日。

=============================近期重要政经日程==========================

6月15日（周四）

*--10:00 吉林省政府新闻办在北京召开第十一届中国-东北亚博览会新闻发布会。

--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。

--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

6月19日（周一）

--亚欧数字互联互通高级别论坛在青岛举办。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办，至20日。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)