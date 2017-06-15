《中国重要政经日程》--6月15日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

6月15日（周四）

*--9:30 国家发改委新闻会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题。

--10:00 吉林省政府新闻办在北京召开第十一届中国-东北亚博览会新闻发布会。

--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。

--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。

--金砖国家协调人第二次会议在山东省青岛市举行，重点讨论今年9月金砖国家领导人厦门会晤预期成果等问题，至15日。

=============================近期重要政经日程==========================

6月16日（周五）

*--11:00 中国科学院在安徽合肥召开新闻发布会，量子科学实验卫星首席科学家、中科院院士潘建伟介绍世界首颗量子科学实验卫星科学研究取得的重大突破并解读相关成果。

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

6月19日（周一）

--亚欧数字互联互通高级别论坛在青岛举办。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办，至20日。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)