《中国重要政经日程》--6月16日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

6月16日（周五）

*--10:00 国新办举行国务院政策例行吹风会，中国央行副行长陈雨露介绍建设绿色金融改革创新实验区有关情况，国家质检总局副局长李元平介绍推进工业产品生产许可证制度改革有关情况，并答记者问。

--11:00 中国科学院在安徽合肥召开新闻发布会，量子科学实验卫星首席科学家、中科院院士潘建伟介绍世界首颗量子科学实验卫星科学研究取得的重大突破并解读相关成果。

=============================近期重要政经日程==========================

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

6月18日（周日）

*--金砖国家外长会晤在北京举行，至19日。

6月19日（周一）

--亚欧数字互联互通高级别论坛在青岛举办。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办，至20日。

6月27日（周二）

*--2017大连夏季达沃斯论坛在中国大连召开，至29日。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)