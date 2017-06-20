《中国重要政经日程》--6月20日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

6月20日（周二）

--亚欧数字互联互通高级别论坛在青岛举办。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办，至20日。

--2017陆家嘴论坛在上海举行，至21日。本次论坛主题为：全球视野下的金融改革与稳健发展。

=============================近期重要政经日程==========================

6月21日（周三）

--首轮中美外交安全对话在美国华盛顿举行。国务委员杨洁篪将同美国国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯共同主持对话。

6月22日（周四）

--14:30 国家卫计委在云南省玉溪市召开云南医改工作成果媒体沟通会，介绍云南相关医改工作情况和经验。

*--由中国国际经济交流中心主办的第九十六期 “经济每月谈”举行，本期主题：湾区经济发展及研究成果。

6月24日（周日）

--第六届世界和平论坛在中国北京清华大学举行，至25日。

6月27日（周二）

--2017大连夏季达沃斯论坛在中国大连召开，至29日。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)