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《中国重要政经日程》--6月23日-9月3日
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2017年6月23日 / 凌晨12点24分 / 2 个月前

《中国重要政经日程》--6月23日-9月3日

路透新闻部

1 分钟阅读

=============================今日重要政经日程==========================

6月23日（周五）

*--10:00 国新办举行国务院政策例行吹风会，中国保监会副主席黄洪介绍国务院办公厅《关于加快发展商业养老保险的若干意见》有关情况，并答记者问。

--“2017金融科技与金融安全峰会暨‘番钛客2017’金融科技双创大赛颁奖盛典”在北京举行，主题为创新金融科技，夯实安全壁垒。

=============================近期重要政经日程==========================

6月24日（周日）

--第六届世界和平论坛在中国北京清华大学举行，至25日。

6月27日（周二）

--2017大连夏季达沃斯论坛在中国大连召开，至29日。本次论坛主题：“在第四次工业革命中实现包容性增长”。国务院总理李克强将出席，并同与会的芬兰、瑞典等国领导人举行会谈。

7月2日（周日）

*--“2017上海台北城市论坛”在上海举行。

7月7日（周五）

*--德国汉堡G20峰会期间，中国国家主席习近平与美国总统特朗普举行会晤。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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