《中国重要政经日程》--6月26日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

6月26日（周一）

*--14:00 中国社科院新闻与传播研究所、社会科学文献出版社主办《中国新媒体发展报告》（2017）发布暨新媒体发展研讨会。

=============================近期重要政经日程==========================

6月27日（周二）

--2017大连夏季达沃斯论坛在中国大连召开，至29日。本次论坛主题：“在第四次工业革命中实现包容性增长”。国务院总理李克强将出席，并同与会的芬兰、瑞典等国领导人举行会谈。

6月28日（周三）

*--10:00 国台办举行例行新闻发布会。

6月29日（周四）

*--国家主席习近平赴港出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区，至7月1日。

*--第15届东亚论坛将在湖南长沙举行，论坛主题：“10+3合作20周年：迈向东亚经济共同体”，至7月1日。

7月2日（周日）

--“2017上海台北城市论坛”在上海举行。

7月7日（周五）

--德国汉堡G20峰会期间，中国国家主席习近平与美国总统特朗普举行会晤。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)