《中国重要政经日程》--6月28日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

6月28日（周三）

--2017大连夏季达沃斯论坛在中国大连召开，至29日。本次论坛主题：“在第四次工业革命中实现包容性增长”。

*--10:00 国新办举行新闻发布会，国家卫计委副主任曾益新介绍《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》有关情况，并答记者问。

--10:00 国台办举行例行新闻发布会。

--亚洲相互协作与信任措施会议非政府论坛第二次会议将在北京举行，至29日。本次会议主题为“亚信25年：为了亚洲的安全与发展”。

=============================近期重要政经日程==========================

6月29日（周四）

--国家主席习近平赴港出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区，至7月1日。

*--9:00 外交部举行中外媒体吹风会，请外交部、财政部和商务部有关负责人介绍习近平主席对俄罗斯、德国进行国事访问并出席在德国汉堡G20领导人第十二次峰会有关情况。

*--中日第七轮海洋事务高级别磋商在日本福冈举行，中日双方外交、防务、海上执法和海洋管理等部门的人员将参加。

--第15届东亚论坛将在湖南长沙举行，论坛主题：“10+3合作20周年：迈向东亚经济共同体”，至7月1日。

7月2日（周日）

--“2017上海台北城市论坛”在上海举行。

7月3日（周一）

*--中国国家主席习近平将对俄罗斯、德国进行国事访问，至6日。

7月7日（周五）

--中国国家主席习近平出席德国汉堡G20峰会，至8日。与会期间，习近平将与美国总统特朗普举行会晤。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)