《中国重要政经日程》--6月9日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

6月9日（周五）

*--9:30 国家统计局公布5月CPI和PPI数据。

*--10:00 国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，请财政部副部长史耀斌介绍进一步清理规范涉企业政府性收费有关工作情况，并答记者问。

--国家主席习近平对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式，至10日。

=============================近期重要政经日程==========================

6月10日（周六）

--2017中国新城新区发展国际高峰论坛在廊坊召开，至11日。

6月11日（周日）

--2017中关村创新论坛在北京召开。

*--9:00 国家生态文明试验区（福建）创新与发展论坛在北京举行，该论坛由中国（福建）生态文明建设研究院和民政部中智科学技术评价研究中心共同主办。

6月12日（周一）

*--10:00 国家卫计委召开例行新闻发布会，介绍《加强卫生计生系统行风建设意见》。

6月14日（周三）

*--金砖国家协调人第二次会议在中国山东省青岛市举行，重点讨论今年9月金砖国家领导人厦门会晤预期成果等问题；本次会议由金砖国家事务协调人李保东副外长主持，其他金砖国家协调人、副协调人及新开发银行代表将出席，至15日。

6月15日（周四）

--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。

--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

6月19日（周一）

--亚欧数字互联互通高级别论坛在青岛举办。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办，至20日。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)