《中国重要政经日程》--7月11日-9月12日

=============================今日重要政经日程==========================

7月11日（周二）

*--15:00 国新办举行新闻发布会，国务院国有资产监督管理委员会总会计师沈莹介绍2017年上半年中央企业经济运行情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

7月12日（周三）

*--中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山率团访问罗马尼亚、捷克，至19日。

7月13日（周四）

--第72届联合国大会主席米罗斯拉夫·莱恰克访华，至14日。中方领导人将予以会见，中国外长王毅将与他举行会谈。双方将就联大工作、落实2030年可持续发展议程等国际和地区问题以及中国与联合国合作交换意见。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

9月12日（周二）

*--第14届中国--东盟博览会在中国南宁召开，至15日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)