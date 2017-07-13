《中国重要政经日程》--7月13日-9月12日

=============================今日重要政经日程==========================

7月13日（周四）

--10:00 国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人黄颂平介绍2017年上半年进出口情况，并答记者问。

--10:00 商务部召开例行发布会，发布2017年上半年中国对外投资合作情况和经营者集中审查工作情况，并答记者问。

*--10:00 国家工商总局召开例行新闻发布会。

--第72届联合国大会主席米罗斯拉夫·莱恰克访华，至14日。中方领导人将予以会见，中国外长王毅将与他举行会谈。双方将就联大工作、落实2030年可持续发展议程等国际和地区问题以及中国与联合国合作交换意见。

=============================近期重要政经日程==========================

7月17日（周一）

--巴勒斯坦国总统阿巴斯对中国进行国事访问，至20日；中国国家主席习近平、国务院总理李克强、委员长张德江分别同阿巴斯会谈会见。

*--突尼斯外长朱海纳维对中国进行正式访问，至21日；中国领导人将会见朱海纳维外长，王毅外长将和朱海纳维外长举行会谈。

7月19日（周三）

--首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行，中国国务院副总理汪洋与美国财长姆努钦、商务部长罗斯将共同主持对话。

7月21日（周五）

*--15:30 外交部和内蒙古自治区政府举行全球推介活动，主题是“开放的中国：壮美内蒙古 诚邀五洲客”。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

9月12日（周二）

--第14届中国--东盟博览会在中国南宁召开，至15日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)