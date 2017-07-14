《中国重要政经日程》--7月14日-9月12日

=============================今日重要政经日程==========================

7月14日（周五）

--第72届联合国大会主席米罗斯拉夫·莱恰克访华。

=============================近期重要政经日程==========================

7月17日（周一）

--巴勒斯坦国总统阿巴斯对中国进行国事访问，至20日；中国国家主席习近平、国务院总理李克强、委员长张德江分别同阿巴斯会谈会见。

--突尼斯外长朱海纳维对中国进行正式访问，至21日；中国领导人将会见朱海纳维外长，王毅外长将和朱海纳维外长举行会谈。

7月19日（周三）

--首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行，中国国务院副总理汪洋与美国财长姆努钦、商务部长罗斯将共同主持对话。

7月21日（周五）

--15:30 外交部和内蒙古自治区政府举行全球推介活动，主题是“开放的中国：壮美内蒙古 诚邀五洲客”。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

9月12日（周二）

--第14届中国--东盟博览会在中国南宁召开，至15日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)