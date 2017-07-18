《中国重要政经日程》--7月18日-9月12日

=============================今日重要政经日程==========================

7月18日（周二）

*--9:30 国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，并答记者问。

*--9:30 国家统计局发布6月份70个大中城市住宅销售价格月度报告。

=============================近期重要政经日程==========================

7月19日（周三）

--首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行，中国国务院副总理汪洋与美国财长姆努钦、商务部长罗斯将共同主持对话。

7月21日（周五）

--9:00 国家卫计委在四川省成都市召开四川医改工作成果媒体沟通会，介绍四川相关医改工作情况和经验。

--15:30 外交部和内蒙古自治区政府举行全球推介活动，主题是“开放的中国：壮美内蒙古 诚邀五洲客”。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

9月12日（周二）

--第14届中国--东盟博览会在中国南宁召开，至15日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)