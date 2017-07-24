FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
16 天前
《中国重要政经日程》--7月24日-9月12日
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月24日 / 凌晨12点16分 / 16 天前

《中国重要政经日程》--7月24日-9月12日

路透新闻部

1 分钟阅读

=============================今日重要政经日程==========================

7月24日（周一）

--亚洲金融合作协会（亚金协）在北京召开新闻发布会。

*--10:00 国新办举行发布会，军委办公厅军委法制局副局长陆玉大校、军委联合参谋部作战局副局长周尚平少将、军委政治工作部办公厅副主任张成文大校、国防部新闻发言人吴谦大校介绍中国人民解放军建设发展有关情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

7月25日（周二）

*--10:00 商务部就金砖国家第七次经贸部长会议举行吹风会，商务部副部长王受文、国际司司长张少刚介绍相关情况。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

9月12日（周二）

--第14届中国--东盟博览会在中国南宁召开，至15日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below