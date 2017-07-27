《中国重要政经日程》--7月27日-9月12日

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=============================今日重要政经日程==========================
7月27日（周四）
*--10:00 商务部召开7月第四次例行发布会，新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况。
*--10:00 国新办举行发布会，商务部副部长王受文、北京市副市长程红介绍深化北京市服务业扩大开放综合试点有关情况。
*--15:00 国新办举行发布会，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民和发改委、统计局有关负责人介绍当前经济形势。
--第七次金砖国家安全事务高级代表会议在北京举行，国务委员杨洁篪将主持会议，至28日。
=============================近期重要政经日程==========================
7月28日（周五）
--10:00 人社部召开新闻发布会，通报2017年第二季度人社工作进展情况。
7月29日（周六）
--第六届库布其国际沙漠论坛在内蒙古库布齐举行，至30日；论坛主题为“绿色‘一带一路’共享沙漠经济”。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
9月12日（周二）
--第14届中国--东盟博览会在中国南宁召开，至15日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)