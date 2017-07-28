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《中国重要政经日程》--7月28日-9月12日
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2017年7月28日 / 凌晨12点18分 / 11 天前

《中国重要政经日程》--7月28日-9月12日

路透新闻部

1 分钟阅读

=============================今日重要政经日程==========================

7月28日（周五）

--10:00 人社部召开新闻发布会，通报2017年第二季度人社工作进展情况。

*--15:00 国新办就财政金融政策有关情况举行发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

7月29日（周六）

--第六届库布其国际沙漠论坛在内蒙古库布齐举行，至30日；论坛主题为“绿色‘一带一路’共享沙漠经济”。

8月1日（周二）

*--10:00 商务部就第二届中国-蒙古国博览会举行新闻发布会。

8月11日（周五）

*--2017（第十四届）中国并购年会在香港举行。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

9月12日（周二）

--第14届中国--东盟博览会在中国南宁召开，至15日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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