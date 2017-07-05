《中国重要政经日程》--7月5日-9月3日

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=============================今日重要政经日程==========================
7月5日（周三）
--中国国家主席习近平对俄罗斯、德国进行国事访问，至6日。
*--9:30 中国社科院在北京举办《二十国集团(G20)国家创新竞争力黄皮书》、《二十国集团(G20)经济热点分析报告》发布会暨G20汉堡峰会前瞻会议。
*--10:00 国新办举行新闻发布会，国务院扶贫办副主任洪天云介绍“互联网+”社会扶贫有关情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
7月6日（周四）
--第23届“兰洽会”在甘肃兰州举办，至9日。
7月7日（周五）
--中国国家主席习近平出席德国汉堡G20峰会，至8日。与会期间，习近平将与美国总统特朗普举行会晤。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)