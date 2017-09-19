《中国重要政经日程》--9月19日-11月22日

=============================今日重要政经日程==========================

9月19日（周二）

--10:00 农业部就加快发展农业生产性服务业的指导意见举行发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

9月26日（周二）

--第17届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，至28日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

10月11日（周三）

--中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议在北京召开。

10月18日（周三）

--中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--至22日，2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在中国北京国家会议中心举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 乔艳红)