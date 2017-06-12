《中国金融债发行日程表》--6月12日

以下为中国即将或正在发行的金融债： 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多40 1 周二招标 固息增发债 6/14-6/16 至多40 3 6/14-6/15 至多100 10 6/14-6/15 (2017年第4/5/10期增发债；1年期可追加不超过25亿元柜台债) *农发行 至多40 1 周三招标 固息增发债 6/15-6/16 至多50 3 至多50 5 至多40 10 (2017年第8/7/9/5期增发债；四期可分别至多追加10亿、15亿、15亿和10亿) 进出口行 30 3 *4.3361% 固息增发债 6/8-6/12 30 5 *4.3904% 30 10 *4.4347% (2017年第7/4/3期增发债) 国开行 40 1 *3.9610% 固息增发债 6/9-6/12 50 5 *4.4177% (2017年第四期增发债/第二期绿色金融债增发) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次