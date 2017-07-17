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《中国金融债发行日程表》--7月17日
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2017年7月17日 / 早上7点39分 / 22 天前

《中国金融债发行日程表》--7月17日

路透新闻部

2 分钟阅读

以下为中国即将或正在发行的金融债：

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行         40            3       3.9674%       固息增发债    7/18-7/19
                 40            5       4.0692%       固息增发债
                (2017年第7/9期增发债，各期限均可追加不超过10亿元)
 *国开行        至多60         1       周二招标      固息增发债    7/19-7/20
                至多70         5                     固息增发债
                至多150       10                     固息增发债
                     (2017年第7/6/10期增发债)
 *农发行        至多40         1       周三招标      固息增发债    7/20-7/21
                至多30         7                     固息增发债
                至多40        10                     固息增发债
                (2017年第8/4/5期增发债，各期限均可追加不超过10亿元)
 *国开行        至多70         3       周四招标      固息增发债    7/21-7/24
                至多50         7                     固息增发债
                     (2017年第5/1期增发债)
        
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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