《中国金融债发行日程表》--8月14日

以下为中国即将或正在发行的金融债： 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 30 1 周二招标 固息增发债 8/16-8/18 60 3 8/16-8/18 140 10 8/16-8/17 (2017年第7/5/10期增发债；1/3年柜台追加上限分别为50亿和10亿，分销期8/16-8/17) *农发行 40 1 周三招标 固息增发债 8/17-8/18 30 7 40 10 (2017年第10/4/5期增发债；各可追加至多10亿元) *国开行 70 5 周四招标 固息增发债 8/18-8/21 40 7 (2017年第六期增发债和第八期新发债) 农发行 40 3 *4.0645% 固息增发债 8/15-8/16 40 5 *4.1553% (2017年第7/9期增发债；各可追加至多10亿元) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次