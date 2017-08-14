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《中国金融债发行日程表》--8月14日
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2017年8月14日 / 早上7点06分 / 1 天内

《中国金融债发行日程表》--8月14日

路透新闻部

1 分钟阅读

以下为中国即将或正在发行的金融债：

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行         30           1        周二招标      固息增发债    8/16-8/18
                 60           3                                    8/16-8/18
                140          10                                    8/16-8/17
   (2017年第7/5/10期增发债；1/3年柜台追加上限分别为50亿和10亿，分销期8/16-8/17)
 *农发行         40           1        周三招标      固息增发债    8/17-8/18
                 30           7
                 40          10
                (2017年第10/4/5期增发债；各可追加至多10亿元)
 *国开行         70           5        周四招标      固息增发债    8/18-8/21
                 40           7        
                     (2017年第六期增发债和第八期新发债)           
  农发行         40           3       *4.0645%       固息增发债    8/15-8/16
                 40           5       *4.1553%
               (2017年第7/9期增发债；各可追加至多10亿元)
    
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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