《中国2018年地方债发行中标明细表》--2月12日

一、以下为2018年公开招标的一般地方债发行情况： 暂无 二、以下为2018年公开招标的专项地方债发行情况： 暂无 三、以下为2018年定向发行的地方债情况(包括一般和专项)： 发行主体 发行时间 期限(年 票面利率 发行规模(亿元 较下限上 较下限上浮 类别 ) ) 浮 基点(bp) 比例(%) *四川 2/7 3 4.21% 27.751 16 58 一般债券 5 4.45% 28.111 16 61 7 4.53% 27.751 16 63 10 4.53% 9.2497 16 62 3 4.21% 19.543 16 58 专项债券 5 4.45% 19.543 16 61 7 4.53% 19.543 16 63 10 4.53% 6.5089 16 62 湖北 2/2 5 4.42% 21.2748 15 58 专项债券 10 4.51% 21.2748 15 59 总计 200.5502 路透统计数据显示，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元人民币，规模较2016年下降近 三成。其中以公开招标方式发行的地方债占比达74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持平。 (完) 注:*代表新增内容。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次