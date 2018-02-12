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February 12, 2018 / 5:49 AM / a day ago

《中国2018年地方债发行中标明细表》--2月12日

2 分钟阅读

一、以下为2018年公开招标的一般地方债发行情况：
    
    暂无
    
二、以下为2018年公开招标的专项地方债发行情况： 

    暂无
    
三、以下为2018年定向发行的地方债情况(包括一般和专项)： 
 发行主体  发行时间  期限(年    票面利率    发行规模(亿元  较下限上   较下限上浮    类别 
                        )                         )           浮       基点(bp)    
                                                            比例(%)                
  *四川      2/7        3        4.21%         27.751         16          58       一般债券
                        5        4.45%         28.111         16          61           
                        7        4.53%         27.751         16          63           
                       10        4.53%         9.2497         16          62           
                        3        4.21%         19.543         16          58       专项债券
                        5        4.45%         19.543         16          61           
                        7        4.53%         19.543         16          63           
                       10        4.53%         6.5089         16          62           
   湖北      2/2        5        4.42%         21.2748        15          58       专项债券
                       10        4.51%         21.2748        15          59           
   总计                                       200.5502                                 
     
    路透统计数据显示，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元人民币，规模较2016年下降近
三成。其中以公开招标方式发行的地方债占比达74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持平。
(完)
    
  注:*代表新增内容。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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