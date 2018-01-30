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January 30, 2018 / 9:16 AM / a day ago

《中国2018年已发行企业债一览表》--1月30日

2 分钟阅读

以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况:
    
 发债主体   发行规模    期限  簿记建档日  票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数       备注
          (亿元人民币)  (年)  (或招标日)
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*株洲芦淞国有   3.7      7   1/29簿记建档   7.00%  上限7.00%   AA-     1.00   第3-7年末还20%本金
资产投资发展集团                                                    瀚华担保股份有限公司提供担保
------------------------------------------------------------------------------------------------
兰州轨道交通    6       15   1/26簿记建档   6.60%  上限6.60%   AA      1.08 兰州投资控股提供担保
                                                                第5/10年末附发行人和投资者选择权
------------------------------------------------------------------------------------------------
营口北海新区   5.9       7   1/24簿记建档   7.98%  上限7.99%   AA      1.49   第3-7年末还20%本金
城区开发建设投资   
------------------------------------------------------------------------------------------------
安徽潜山投资   10        7   1/18簿记建档   6.98%  上限7.00%   AA-     1.00   第3-7年末还20%本金
                                                                        重庆三峡担保集团提供担保
    --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 合计          25.6
            
    注：1.本表格统计范围为在中债登发布公告并公开簿记建档(招标)的，由国家发改委审核的企业债券。
        2.项目收益债为债项评级。
        3.参看2017年已发行企业债一览表，可点选             (完)

 (整理 侯向明; 审校 李宏薇)
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