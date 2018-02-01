《中国2018年已发行企业债一览表》--2月1日

以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *苏州市吴中城区 5 7 1/31簿记建档 6.50% 上限6.80% AA 1.38 第3-7年末还20%本金 建设发展 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 兴义市信恒 8 7 1/30簿记建档 7.90% 上限7.90% AA 1.00 第3-7年末还20%本金 城市建设投资 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 安岳县兴安城市 4.3 7 1/29簿记建档 7.50% 上限7.50% AA- 1.00 第3-7年末还20%本金 建设投资开发 重庆兴农融资担保集团有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 株洲芦淞国有 3.7 7 1/29簿记建档 7.00% 上限7.00% AA- 1.00 第3-7年末还20%本金 资产投资发展集团 瀚华担保股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 兰州轨道交通 6 15 1/26簿记建档 6.60% 上限6.60% AA 1.08 兰州投资控股提供担保 第5/10年末附发行人和投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 营口北海新区 5.9 7 1/24簿记建档 7.98% 上限7.99% AA 1.49 第3-7年末还20%本金 城区开发建设投资 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 安徽潜山投资 10 7 1/18簿记建档 6.98% 上限7.00% AA- 1.00 第3-7年末还20%本金 重庆三峡担保集团提供担保 -------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 合计 42.9 注：1.本表格统计范围为在中债登发布公告并公开簿记建档(招标)的，由国家发改委审核的企业债券。 2.项目收益债为债项评级。 3.参看2017年已发行企业债一览表，可点选 (完) (整理 侯向明; 审校 吴芳)