《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 134.87 -0.21 -0.16 8693396 京东 38.17 +0.05 +0.13 10328759 新浪 85.91 -0.38 -0.44 996196 搜狐 45.48 -0.10 -0.22 92333 网易 296.97 +4.30 +1.47 1023500 百度 173.88 -2.45 -1.39 2497070 台湾 台湾积体电路 35.87 +0.43 +1.21 1653476 联电 1.96 +0.00 +0.00 171602 日月光 6.08 +0.01 +0.16 175856 硅品精密 8.13 +0.02 +0.25 52538 和信超媒体 3.05 +0.04 +1.33 12579 友达 4.05 +0.02 +0.50 396729 中华电信 35.63 -0.13 -0.36 51128 台湾国际航电 51.34 -0.36 -0.70 950266 香港 中国移动 53.89 +0.21 +0.39 112363 中国联通 14.51 +0.11 +0.76 43611 中国电信 48.78 +0.69 +1.43 18652 中芯国际 5.68 +0.22 +4.03 470007 电讯盈科 5.62 +0.01 +0.18 3982 (完) (整理 李爽 审校 张涛)