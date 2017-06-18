FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月16日
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月18日 / 凌晨2点05分 / 2 个月前

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月16日

路透新闻部

2 分钟阅读

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  134.87    -0.21    -0.16   8693396
    京东                       38.17    +0.05    +0.13  10328759
    新浪                       85.91    -0.38    -0.44    996196
    搜狐                       45.48    -0.10    -0.22     92333
    网易                      296.97    +4.30    +1.47   1023500
    百度                      173.88    -2.45    -1.39   2497070
    
    台湾
    台湾积体电路               35.87    +0.43    +1.21   1653476
    联电                        1.96    +0.00    +0.00    171602
    日月光                      6.08    +0.01    +0.16    175856
    硅品精密                    8.13    +0.02    +0.25     52538
    和信超媒体                  3.05    +0.04    +1.33     12579
    友达                        4.05    +0.02    +0.50    396729
    中华电信                   35.63    -0.13    -0.36     51128
    台湾国际航电               51.34    -0.36    -0.70    950266
    
    香港
    中国移动                   53.89    +0.21    +0.39    112363
    中国联通                   14.51    +0.11    +0.76     43611
    中国电信                   48.78    +0.69    +1.43     18652
    中芯国际                    5.68    +0.22    +4.03    470007
    电讯盈科                    5.62    +0.01    +0.18      3982
    (完) (整理 李爽  审校 张涛)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below