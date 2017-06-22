《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 142.27 -1.02 -0.71 3484753 京东 41.33 +0.24 +0.58 11008522 新浪 87.49 -4.44 -4.83 3666873 搜狐 45.58 -0.75 -1.62 142658 网易 325.28 +1.55 +0.48 1084166 百度 179.33 -0.84 -0.47 1751222 台湾 台湾积体电路 36.71 +0.00 +0.00 1596325 联电 1.98 -0.01 -0.50 85756 日月光 6.14 +0.06 +0.99 165390 硅品精密 8.09 +0.02 +0.25 49852 和信超媒体 3.07 +0.01 +0.33 4681 友达 4.20 +0.04 +0.96 544444 中华电信 35.66 +0.03 +0.08 22995 台湾国际航电 51.39 +0.22 +0.43 571301 香港 中国移动 53.58 +0.04 +0.07 86643 中国联通 14.89 +0.23 +1.57 70801 中国电信 48.75 +0.62 +1.29 16435 中芯国际 5.44 +0.02 +0.37 19859 电讯盈科 5.80 +0.10 +1.68 309 (完) (整理 李爽 审校 张荻)