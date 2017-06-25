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《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月23日
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2017年6月25日 / 凌晨1点25分 / 1 个月内

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月23日

路透新闻部

2 分钟阅读

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  143.01    +0.74    +0.52   2315261
    京东                       42.95    +1.62    +3.92  15892126
    新浪                       87.61    +0.12    +0.14    942038
    搜狐                       46.23    +0.65    +1.43    133981
    网易                      333.56    +8.28    +2.55   1358598
    百度                      178.14    -1.19    -0.66   1765217
    
    台湾
    台湾积体电路               36.73    +0.02    +0.05   1468149
    联电                        2.04    +0.06    +3.03    756063
    日月光                      6.13    -0.01    -0.16    280645
    硅品精密                    8.01    -0.08    -0.99    546160
    和信超媒体                  3.07    +0.00    +0.00      5180
    友达                        4.24    +0.04    +0.95    290519
    中华电信                   35.65    -0.01    -0.03     29030
    台湾国际航电               51.28    -0.11    -0.21   1158393
    
    香港
    中国移动                   53.61    +0.03    +0.06     98826
    中国联通                   15.08    +0.19    +1.28    107004
    中国电信                   48.60    -0.15    -0.31      6424
    中芯国际                    5.37    -0.07    -1.29     26991
    电讯盈科                    5.69    -0.11    -1.83       136
    (完) (整理 许娜；审校 李春喜)

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