《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 143.01 +0.74 +0.52 2315261 京东 42.95 +1.62 +3.92 15892126 新浪 87.61 +0.12 +0.14 942038 搜狐 46.23 +0.65 +1.43 133981 网易 333.56 +8.28 +2.55 1358598 百度 178.14 -1.19 -0.66 1765217 台湾 台湾积体电路 36.73 +0.02 +0.05 1468149 联电 2.04 +0.06 +3.03 756063 日月光 6.13 -0.01 -0.16 280645 硅品精密 8.01 -0.08 -0.99 546160 和信超媒体 3.07 +0.00 +0.00 5180 友达 4.24 +0.04 +0.95 290519 中华电信 35.65 -0.01 -0.03 29030 台湾国际航电 51.28 -0.11 -0.21 1158393 香港 中国移动 53.61 +0.03 +0.06 98826 中国联通 15.08 +0.19 +1.28 107004 中国电信 48.60 -0.15 -0.31 6424 中芯国际 5.37 -0.07 -1.29 26991 电讯盈科 5.69 -0.11 -1.83 136 (完) (整理 许娜；审校 李春喜)