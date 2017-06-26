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《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月26日
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2017年6月26日 / 晚上10点08分 / 1 个月前

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月26日

路透新闻部

2 分钟阅读

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  142.73    -0.28    -0.20   4357583
    京东                       43.08    +0.13    +0.30  17099160
    新浪                       86.62    -0.99    -1.13    981172
    搜狐                       46.06    -0.17    -0.37    240298
    网易                      320.64   -12.92    -3.87   1502703
    百度                      178.46    +0.32    +0.18   2061899
    
    台湾
    台湾积体电路               36.13    +0.56    -1.63   3360036
    联电                        2.11    +0.07    +3.43    556734
    日月光                      6.22    +0.09    +1.47    397644
    矽品精密                    8.02    +0.01    +0.12    378298
    和信超媒体                  3.10    +0.03    +0.98     44678
    友达                        4.39    +0.15    +3.54   1111475
    中华电信                   35.81    +0.16    +0.45     17576
    台湾国际航电               51.30    +0.02    +0.04    843527
    
    香港
    中国移动                   53.39    -0.22    -0.41     85029
    中国联通                   15.04    -0.04    -0.27     65970
    中国电信                   48.61    +0.01    +0.02      6666
    中芯国际                    5.35    -0.02    -0.37     11110
    电讯盈科                    5.65    -0.04    -0.70       494
    (完) (整理 戴素萍 审校 徐文焰)

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