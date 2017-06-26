《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 142.73 -0.28 -0.20 4357583 京东 43.08 +0.13 +0.30 17099160 新浪 86.62 -0.99 -1.13 981172 搜狐 46.06 -0.17 -0.37 240298 网易 320.64 -12.92 -3.87 1502703 百度 178.46 +0.32 +0.18 2061899 台湾 台湾积体电路 36.13 +0.56 -1.63 3360036 联电 2.11 +0.07 +3.43 556734 日月光 6.22 +0.09 +1.47 397644 矽品精密 8.02 +0.01 +0.12 378298 和信超媒体 3.10 +0.03 +0.98 44678 友达 4.39 +0.15 +3.54 1111475 中华电信 35.81 +0.16 +0.45 17576 台湾国际航电 51.30 +0.02 +0.04 843527 香港 中国移动 53.39 -0.22 -0.41 85029 中国联通 15.04 -0.04 -0.27 65970 中国电信 48.61 +0.01 +0.02 6666 中芯国际 5.35 -0.02 -0.37 11110 电讯盈科 5.65 -0.04 -0.70 494 (完) (整理 戴素萍 审校 徐文焰)