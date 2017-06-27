《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 141.53 -1.20 -0.84 4029941 京东 40.69 -2.39 -5.55 16061168 新浪 84.97 -1.65 -1.90 951299 搜狐 45.76 -0.30 -0.65 231613 网易 311.50 -9.14 -2.85 1225926 百度 175.60 -2.86 -1.60 2528746 台湾 台湾积体电路 35.09 -1.04 -2.88 2638142 联电 2.11 +0.00 +0.00 582035 日月光 6.16 -0.06 -0.96 431622 矽品精密 7.97 -0.05 -0.62 301576 和信超媒体 3.11 +0.01 +0.32 18535 友达 4.81 +0.42 +9.57 2118068 中华电信 35.65 -0.16 -0.45 16349 台湾国际航电 50.57 -0.73 -1.42 735035 香港 中国移动 53.26 -0.13 -0.24 116358 中国联通 14.98 -0.06 -0.40 57773 中国电信 48.35 -0.26 -0.53 8404 中芯国际 5.29 -0.06 -1.12 18671 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 90 (完) (整理 戴素萍 审校 徐文焰)