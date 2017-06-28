《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 143.95 +2.42 +1.71 3876376 京东 41.28 +0.59 +1.45 13712174 新浪 86.75 +1.78 +2.09 799124 搜狐 45.17 -0.59 -1.29 173141 网易 317.43 +5.93 +1.90 1194846 百度 178.00 +2.40 +1.37 2632067 台湾 台湾积体电路 35.35 +0.26 +0.74 1868949 联电 2.33 +0.22 +10.43 1947544 日月光 6.33 +0.17 +2.76 204570 矽品精密 7.95 -0.02 -0.25 780092 和信超媒体 3.04 -0.07 -2.25 16686 友达 4.74 -0.07 -1.46 1725355 中华电信 35.63 -0.02 -0.06 32999 台湾国际航电 50.95 +0.38 +0.75 906872 香港 中国移动 53.33 +0.07 +0.13 79609 中国联通 15.08 +0.10 +0.67 73724 中国电信 48.66 +0.31 +0.64 8928 中芯国际 5.34 +0.05 +0.95 11161 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 23 (完) (整理 戴素萍 审校 龚芳)