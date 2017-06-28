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《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月28日
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2017年6月28日 / 晚上10点04分 / 1 个月内

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月28日

路透新闻部

2 分钟阅读

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  143.95    +2.42    +1.71   3876376
    京东                       41.28    +0.59    +1.45  13712174
    新浪                       86.75    +1.78    +2.09    799124
    搜狐                       45.17    -0.59    -1.29    173141
    网易                      317.43    +5.93    +1.90   1194846
    百度                      178.00    +2.40    +1.37   2632067
    
    台湾
    台湾积体电路               35.35    +0.26    +0.74   1868949
    联电                        2.33    +0.22   +10.43   1947544
    日月光                      6.33    +0.17    +2.76    204570
    矽品精密                    7.95    -0.02    -0.25    780092
    和信超媒体                  3.04    -0.07    -2.25     16686
    友达                        4.74    -0.07    -1.46   1725355
    中华电信                   35.63    -0.02    -0.06     32999
    台湾国际航电               50.95    +0.38    +0.75    906872
    
    香港
    中国移动                   53.33    +0.07    +0.13     79609
    中国联通                   15.08    +0.10    +0.67     73724
    中国电信                   48.66    +0.31    +0.64      8928
    中芯国际                    5.34    +0.05    +0.95     11161
    电讯盈科                    0.00    +0.00    +0.00        23
    (完) (整理 戴素萍 审校 龚芳)

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