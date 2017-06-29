FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月29日
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月29日 / 晚上10点06分 / 1 个月前

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月29日

路透新闻部

2 分钟阅读

  以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  140.81    -3.14    -2.18   4503959
    京东                       39.50    -1.78    -4.31  14942904
    新浪                       85.39    -1.36    -1.57    876002
    搜狐                       45.43    +0.26    +0.58    168973
    网易                      302.10   -15.33    -4.83   1436597
    百度                      179.63    +1.63    +0.92   3127582
    
    台湾
    台湾积体电路               34.81    -0.54    -1.53   2014299
    联电                        2.40    +0.07    +3.00   1860446
    日月光                      6.26    -0.07    -1.11    307726
    矽品精密                    7.83    -0.12    -1.51    449140
    和信超媒体                  3.12    +0.08    +2.63    112518
    友达                        4.50    -0.24    -5.06    703067
    中华电信                   35.17    -0.46    -1.29     44308
    台湾国际航电               50.94    -0.01    -0.02    950115
    
    香港
    中国移动                   52.69    -0.64    -1.20    177767
    中国联通                   14.84    -0.24    -1.59     63970
    中国电信                   47.97    -0.69    -1.42     10338
    中芯国际                    5.24    -0.10    -1.87     14830
    电讯盈科                    5.65    +0.00    +0.00       490
    (完) (整理 戴素萍 审校 徐文焰)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below