《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 140.81 -3.14 -2.18 4503959 京东 39.50 -1.78 -4.31 14942904 新浪 85.39 -1.36 -1.57 876002 搜狐 45.43 +0.26 +0.58 168973 网易 302.10 -15.33 -4.83 1436597 百度 179.63 +1.63 +0.92 3127582 台湾 台湾积体电路 34.81 -0.54 -1.53 2014299 联电 2.40 +0.07 +3.00 1860446 日月光 6.26 -0.07 -1.11 307726 矽品精密 7.83 -0.12 -1.51 449140 和信超媒体 3.12 +0.08 +2.63 112518 友达 4.50 -0.24 -5.06 703067 中华电信 35.17 -0.46 -1.29 44308 台湾国际航电 50.94 -0.01 -0.02 950115 香港 中国移动 52.69 -0.64 -1.20 177767 中国联通 14.84 -0.24 -1.59 63970 中国电信 47.97 -0.69 -1.42 10338 中芯国际 5.24 -0.10 -1.87 14830 电讯盈科 5.65 +0.00 +0.00 490 (完) (整理 戴素萍 审校 徐文焰)